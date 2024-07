Mitten im Ersten

Der Concept Store vertritt die italienischen Design-Marken Boffi und Kerakoll Collor Collection sowie die Full-Service-Bau- und Möbeltischlerei Ecker aus dem mittelburgenländischen Raiding. Ganzheitliche Beratung heißt bei Ecker am Schubertring, mit den Kundinnen und Kunden Hand in Hand zu der für sie nachhaltig perfekten Lösung zu gehen. Nur so ist langfristig Zufriedenheit möglich – und diese ist das oberste Ziel von Geschäftsführer Dominik Petz und seinem Expert*innenteam aus Innenarchitektur und Handwerk. (gh)