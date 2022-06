Muchitsch: "Preiskampf findet auf Rücken der Löhne statt"

Vorwurf: Staatliche Beihilfe für billigere Beschäftigte

Ein weiteres Problem, das den unfairen Wettbewerb befeuert und auf dem Rücken der Arbeitnehmer*innen ausgetragen wird, ist, dass Slowenien bewusst die Sozialversicherungsbeiträge der Unternehmen bei entsendeten Arbeitnehmer*innen senkt, um diese noch günstiger in Europa „anbieten“ zu können. „Das ist eine unfaire und wettbewerbsverzerrende staatliche Beihilfe für billigere Beschäftigte!“, zeigt sich Muchitsch empört. Eine Beschwerde bei der EU-Wettbewerbsbehörde ist seit 2019 anhängig, aber bis dato gibt keine Entscheidung seitens der Kommission. "Anscheinend will man sich hier nicht entscheiden, um keine Konflikte loszutreten", so Muchitsch.

Anläufe dieses Problem bilateral mit Slowenien zu lösen, habe es gegeben, allerdings ohne Ergebnis, heißt es von Seiten der Gewerkschaft. „Damit werden Sozialversicherungssysteme innerhalb der EU an die Wand gefahren, die ohnehin schon durch zwei Jahre Pandemie belastet sind. Europa darf nicht wegschauen, wenn mittels staatlicher Beihilfen Sozialversicherungs-Dumping stattfindet und Entsendungen damit billiger gemacht werden. Die europäischen Behörden müssen schneller und im Sinne der Menschen entscheiden. So kann der EU-Binnenmarkt nicht funktionieren, wenn einzelne Staaten sich nicht an die Spielregeln halten.“ (sm)