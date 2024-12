Forderungen der Bauwirtschaft

Um die Baukonjunktur wieder in Schwung zu bringen, bedürfe es lauf Landesinnungsmeister Dertnig, einer Reihe von Maßnahmen, die schnell umgesetzt werden müssen. Dazu zählen neben einer raschen Umsetzung der neuen Wohnbauförderung und Adaptierung der baurechtlichen Bestimmungen vor allem die Beschleunigung von Bauprozessen und eine stärkere Hinterfragung von Umweltauflagen sowie die Stellungnahmen von NGOs.

Gefordert werden auch verstärkte Konjunkturimpulse durch die öffentliche Hand, wobei ein großes Anliegen die baustoffneutrale Ausschreibung öffentlicher Bauten sei. Dertnig verwehrte sich dagegen, dass sich Land oder Gemeinden schon in der Ausschreibung auf einen Baustoff festlegen und damit einen Wirtschaftszweig komplett von der Angebotslegung ausschließen. So wurden beispielsweise das Amtsgebäude der Bezirkshauptmannschaft Salzburg Umgebung in Seekirchen sowie die Bezirksbauernkammer in Hallein in Holz-Hybridbauweise errichtet. Beim derzeit laufenden Bau des neuen Landesdienstleistungszentrums in der Stadt Salzburg haben sich die Verantwortlichen ebenfalls für eine Hybridlösung, bei der möglichst viel Holz verwendet werden soll, entschieden.