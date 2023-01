Nachhaltige Standortentwicklung bei Austrotherm

Um die Dämmstoffe in Purbach noch nachhaltiger produzieren zu können, soll noch in diesem Jahr eine Photovoltaikanlage am Dach der Halle installiert werden. Das trägt neben der Dämmung dazu bei, dass auch in der Produktion CO2 eingespart wird.

"Der Ausbau unserer XPS-Produktionskapazitäten in Purbach ist eine Investition in eine nachhaltige Zukunft. Denn die Dämmung von Gebäuden trägt massiv zur CO2 Reduktion bei. Daher wird auch die Nachfrage nach klimaschützenden XPS-Dämmstoffen langfristig weiter steigen,“ so Klaus Haberfellner, Geschäftsführung Austrotherm Gruppe.