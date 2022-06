Berufsausbildung mit Aktualitätsgarantie

Durch die regelmäßigen Modernisierungen wird sichergestellt, dass die Lehrberufe immer am Punkt sind und beste Jobchancen bieten. Für die stellvertretende WKÖ-Generalsekretärin Marian Kühnel somit "eine Ausbildung mit Aktualitätsgarantie". "Nur so ist sichergestellt, dass unsere Unternehmen und ihre künftigen Fachkräfte zukunftsfit sind", ist Kühnel überzeugt. Auch für Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung, ist das kontinuierliche Update der Lehrberufe ein wichtiger Aspekt, um die duale Lehrsausbildung in Österreich attraktiver zu machen. Oder wie es Claudia Plakolm formulierte: "Damit die Lehre nicht der Plan B ist, wenn es mit der Schule nicht klappt, sondern der Plan A für eine praktische Ausbildung". Neumayer begrüßt daher auch den Erlass von Bildungsminister Martin Polaschek, wonach das Aufsteigen an den Schulen wieder nach den Regeln vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie erfolgt. "Das erleichterte Aufsteigen hat viele praktisch orientierte Jugendliche davon abgehalten, eine Lehrstelle in der Industrie anzustreben", so Neumayer. Vielen wäre dadurch das Verbleiben an der Schule als einfachere Lösung erschienen. (ar)