Hoher Stellenwert

In Österreich hat die Meister*innenprüfung bzw. Befähigungsprüfung einen hohen Stellenwert. Sie gilt als Gütesiegel für Konsument*innen. In diese Form der beruflichen Weiterbildung zu investieren, macht sich bezahlt. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist fachliche und kaufmännische Top-Qualifizierung entscheidend für Aufstieg und unternehmerischen Erfolg. In 81 Gewerben – davon werden mehr als 40 meist traditionelle Branchen als Handwerke bezeichnet – stellt die Meister*innen- bzw. Befähigungsprüfung die Zugangsvoraussetzung für die Selbstständigkeit dar. Darüber hinaus sind Meister*innenbrief und Befähigungsurkunde bei Kund*innen anerkannte Qualitätsnachweise. Der Großteil der Absolvent*innen geht in die Selbstständigkeit und trägt so zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts bei.