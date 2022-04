Neue Spitze bei Firestone

Robert Forster ist der neue Head of EMEA und Asia beim weltweittätigen Dachspezialisten Firestone Building Products, der seit letztem Jahr zur Holcim Gruppe gehört. Forster leitet die Geschäfte von Brüssel aus. Zuvor war er zehn Jahre lang in verschiedenen Funktionen in der BMI Group tätig. Zuletzt war Forster dort als Group Director Tranformation an der Neuausrichtung des Unternehmens beteiligt.

"Es ist eine riesige Chance für den Abdichtungsspezialisten mit seiner großen Tradition, jetzt gemeinsam mit Holcim im Markt agieren zu können. Die Stärke der Holcim Gruppe gibt uns unglaublichen Rückenwind", beschreibt Forster die Allianz. "Wir spielen in einem Team, auf zwei verschiedenen Positionen – also verschiedenen Geschäftsfeldern – und wir wollen gemeinsam siegen. Das passt perfekt zusammen! Die Abdichtungssparte wird auch weiterhin so eigenständig wie möglich agieren, um seine Präsenz in den jeweiligen Märkten spürbar zu erhöhen", so Forster weiter.

(bt)