Neuer Vertriebsleiter bei Zinco

Pascal Wanner bringt aufgrund seiner bisherigen Tätigkeiten umfassende Erfahrung sowie ausgeprägtes Branchenverständnis mit und kennt auch die Welt des Baustofffachhandels. Vor seinem Wechsel zu Zinco war er bereits zehn Jahre in leitender Funktion in verschiedenen Firmen der Baubranche tätig.

Seit Oktober 2024 verantwortet Pascal Wanner (B.A. International Management & Marketing) nun sämtliche Markt- und Vertriebsaktivitäten des Dachbegrünungsherstellers Zinco. Gemeinsam mit dem bestehenden Team an Zinco-Fachberatern in Deutschland und Österreich will er neue Potentiale erschließen. Dabei haben für ihn die Ausrichtung am Kundennutzen und ein partnerschaftliches Miteinander höchste Priorität. "Ich freue mich darauf, Gründächer für eine nachhaltige Zukunft unserer Städte zu gestalten", sagt Pascal Wanner. "Gärten sind seit jeher meine Passion, und jetzt habe ich das großartige Vergnügen, diese in meiner täglichen Arbeit weiterzugeben – für eine grüne Zukunft."

