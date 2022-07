Neues Gebäude für Forschung & Entwicklung

Am Sika-Standort Stuttgart werden hauptsächlich Bodenbeschichtungen für dekorative und industrielle Anwendungen und Abdichtungssysteme entwickelt. Das neue Technology Center ist eines von 39 globalen Technologiezentren. "Es ist die Bestimmung unseres neuen Technology Center, besonders verantwortungsvolle Beiträge für die Herausforderungen der Zukunft in Bezug auf Nachhaltigkeit zu finden", sagte Joachim Straub, Geschäftsführer der Sika Deutschland GmbH, in seiner Eröffnungsrede vor rund 80 Gästen. "Wir sehen uns als Wegbereiter und entwickeln Lösungen, um Beiträge zur Reduktion von CO 2 , Energie, Abfall und Wasserverbrauch zu leisten. Der Forschung und Entwicklung hier am Standort Stuttgart als technisches Rückgrat des weltweiten Zielmarktes Flooring wünsche ich weiterhin viel Erfolg und Mut zur Innovation."

Der Sika Konzern hat insgesamt rund zehn Millionen Euro in die Forschung & Entwicklung am Standort Stuttgart investiert.

(bt)