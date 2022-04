Am 31. März 2022 zeichnete die Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) die besten Nachhaltigkeitsprojekte mit dem ÖGUT-Umweltpreis aus. Der Hauptpreis in der Kategorie "Mit Forschung und Innovation zur Kreislaufwirtschaft" ging an die Rembrandtin Coatings GmbH, die laut ÖGUT-Jury mit ihrer Innovation – Spezialbeschichtungen für Photovoltaik-Rückseitenfolien – einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung des Vertrauens in die PV-Technologie leistet.