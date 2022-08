Trotz allen Widrigkeiten: 2022 ist das "International Year of Glass". International werden Aktionen gestartet, um auf die Bedeutung und die Möglichkeiten des Werk- und Baustoffs Glas aufmerksam zu machen. Beteiligt sich auch Österreich und die Bundesinnung der Glaser daran?

Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2022 zum Internationalen Jahr des Glases – International Year of Glass 2022, kurz: IYOG 2022 – erklärt. Das Jahr 2022 steht damit ganz im Zeichen unseren transparenten Werkstoff sichtbar und erlebbar zu machen. Weltweit haben sich regionale Komitees gegründet, um die wissenschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung des Werkstoffs Glas in ihrem Land oder in ihrer Region zu unterstreichen und mehrere Jubiläen zu feiern. Anlässlich des IYOG ist es auch zu einer Kooperation zwischen Deutschland, Liechtenstein und Österreich gekommen. Und auch in Österreich selbst finden zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen zum Thema Glas statt. Koordiniert werden die Aktivitäten von der Berufsgruppe der Glaser der Bundesinnung der Dachdecker, Glaser und Spengler gemeinsam mit den Landesinnungen.

Jedes Unternehmen kann und soll auf das IYOG hinweisen. Dazu stehen digitale Banner mit verschiedenen Motiven, eine E-Mail-Signatur und ein Poster, das bis zur Größe A1 ausgedruckt werden kann, kostenfrei zur Verfügung. Sämtliche Werbemittel stehen zum Download bereit. (Hinweis: Der Link läuft am 9. September 2022 ab). Helfen Sie bitte mit, die Kampagne zu verbreiten und als Multiplikator die Wichtigkeit von Glas zu verankern.

Des Weiteren ist angedacht, am 21. Oktober einen österreichweiten "Tag des Glases" zu veranstalten. Im Rahmen dieser Veranstaltung haben alle Glasereien Österreichs die Möglichkeit, die Öffentlichkeit zu einem Tag der offenen Tür einzuladen, um ihre Unternehmen vorzustellen. Auch die HTL Kramsach wird sich an dieser Aktion beteiligen. Beworben wird der Tag des Glases von den Landesinnungen der Dachdecker, Glaser und Spengler in den Bundesländern. Ziel ist es, die breite Öffentlichkeit für den Werkstoff Glas, die Geschichte seiner Herstellung und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zu begeistern. Das IYOG bietet eine einmalige Plattform um zu zeigen, dass Glas in vielen Anwendungen des täglichen Lebens steckt und auch bei vielen Zukunftsthemen – zum Beispiel beim Klimaschutz und der CO 2 -Reduzierung – eine entscheidende Rolle spielen wird. Ich lade alle Kolleginnen und Kollegen herzlich ein, das Internationale Jahr des Glases zu feiern und mit individuellen Aktionen zu gestalten und zu beleben!