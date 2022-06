Mehr Tempo in der Umsetzung gefordert

Für WKÖ-Präsident Harald Mahrer wurde mit der heimischen Wasserstoffstrategie endlich ein wichtiger, erster Schritt gesetzt. "Jetzt geht es aber darum, die Verzögerung aufzuholen und der Umsetzung Tempo zu machen", mahnt er. Seiner Meinung nach brauche es rasch den lange geforderten Energie-Masterplan. Immerhin benötige es für die Erreichung der Klimaneutralität 89 – 138 TWh grüne Gase. "Diese Menge an Wasserstoff in Österreich zu erzeugen ist jedoch unmöglich. Dafür müssten die gesamten heute in Österreich verfügbaren Strommengen nur für die Wasserstoffproduktion eingesetzt werden", gibt WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf zu bedenken. Wichtig wäre daher ein genauer Plan für Wasserstoffimporte und internationale Kooperationen, der auch die entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen beinhaltet. "Ansonsten werden wir noch weiter ins Hintertreffen geraten". Zusätzlich brauche es dringend die nach wie vor fehlende Investitionszuschussverordnung für Wasserstoff und ein Grün-Gas-Gesetz. Zusätzlich gelte es einen Transformationsfonds einzurichten, der hilft mehr Wasserstoff in der Industrie einzusetzen. "Österreich muss sich an den Wasserstoff-Vorreitern Niederlande und Deutschland orientieren, damit wir nicht den Anschluss verlieren", sind sich beide WKÖ-Spitzenfunktionäre einige.