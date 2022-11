Miguel Kohlmann, Vorsitzender des Beirats von Pfleiderer, dankt Boris Gorella für seinen Beitrag in den letzten zwei Jahren, "in denen Pfleiderer Rekordergebnisse erzielt hat". Boris Gorella wird die polnische Tochtergesellschaft Silekol, in der das harzbasierte Klebstoffgeschäft von Pfleiderer gebündelt ist, weiterhin beratend unterstützen.

"Ich bin überzeugt, dass Frank Herrmann und das Führungsteam Pfleiderers großartige Entwicklung in der Branche fortsetzen und das Unternehmen durch das aktuell herausfordernde Marktumfeld führen, es stärken und auf zukünftiges Wachstum ausrichten werden", so Miguel Kohlmann.

(bt)