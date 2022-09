Photovoltaik als Mietmodell

Auf der Plattform des Anbieters Otovo können Hausbesitzer*innen binnen weniger Minuten eine Solaranlage planen und erhalten unmittelbar darauf ein verbindliches Angebot. Für Partner-Installateur*innen entfällt der zeitaufwendige bürokratische Prozess.

Herzstück des Anbieters ist seine intuitive Plattform, an die lokale Solar-Installateur*innen angeschlossen sind. Endkund*innen geben einfach ihre Adresse ein, wählen die gewünschte Wattleistung und erhalten innerhalb von zwei Minuten ein maßgeschneidertes Mietangebot – ab 69 Euro pro Monat. Nach Vertragsabschluss montiert ein lokaler Installateurbetrieb die Anlage aufs Dach. Dabei gibt Otovo 20 Jahre Garantie, ist Ansprechpartner für Rückfragen und kümmert sich in dieser Zeit um die Wartung der Solaranlage. Danach geht sie an die Hausbesitzer*innen über – ohne Anzahlung oder weitere Kosten. Die monatlichen Miet-Gebühren können mit den aktuellen monatlichen Energiekosten verglichen werden – die monatliche Ersparnis ist direkt ersichtlich. Darüber hinaus ist es den Kund*innen zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit möglich, die Solaranlage zu dem jeweils gültigen Preis zu übernehmen.

Installateurbetriebe: Mehr Umsatz, weniger Aufwand

Andreas Thorsheim, Otovo CEO und Gründer: "Für Installateur*innen wollen wir der effizienteste Weg sein, ohne Anschaffungs- oder Reisekosten mehr Umsatz zu generieren. Mit uns können sie sich auf das konzentrieren, was sie am besten können: Installieren“. Die Plattform vermittelt Aufträge in der bevorzugten Region, inklusive aller relevanten Infos für die Installation und Kalkulation. Zeit, die sonst für Vertrieb, Besichtigungen sowie für die Angebotslegung, allfällige Vorab-Telefonate und -Besuche anfallen würden, entfällt. Auch die Nachbetreuung, Wartung der Anlagen sowie der Kund*innensupport werden von Otovo übernommen.

