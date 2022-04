Porr: Hart am Wind, aber auf Kurs!

Volle Auftragsbücher

Ergebnis- und Umsatzplus gehen einher mit einer gesteigerten Produktionsleistung: 5.727 Millionen Euro (+10,5 Prozent) stellen den Höchstwert in der Unternehmensgeschichte der Porr dar. Unter anderem schlugen darin die Fertigstellung von Großprojekten wie das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm im Rahmen von Stuttgart 21 sowie die Weiterführung des Abschnitts KAT 3 des Koralmtunnels zu Buche. Besonders stark stieg die Produktionsleistung in den Segmenten AT / CH (+12,4 Prozent) und PL (+17,2 Prozent). Auch der Auftragsbestand konnte zulegen: Er wuchs um 9,9 Prozent auf 7.764 Millionen Euro am stärksten in den Segmenten AT / CH (+18,9 Prozent) sowie CEE (+18,8 Prozent). Der Zuwachs liegt an der Akquisition mehrerer Großprojekte: Unter anderem erhielt die Porr nach dem Baulos 1 nun auch die Beauftragung für das Baulos 4 der Autobahn Sibiu – Pitești in Rumänien. Im Rahmen der Bietergemeinschaft ARGE U2 ist die Porr außerdem am Streckenausbau des Wiener U-Bahnnetzes beteiligt. Der Auftragseingang stieg insgesamt um 8,6 Prozent auf rekordträchtige 6.414 Millionen Euro.