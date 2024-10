Showroom-Eröffnung im Wimberger "WOW" Kompetenzzentrum

In derselben Woche eröffnete Wimberger sein Kompetenzzentrum "WOW" in Bad Leonfelden, Oberösterreich. In einem designreichen Kubus und Tiny-Haus präsentiert Prefa hier ab sofort die Highlights seines Komplettsystems und seine Solarinnovationen. Dieses moderne Beratungszentrum richtet sich verstärkt an Bauherr*innen mit Fokus auf die Themen Zu- und Umbauen, Sanieren sowie Energiesparen. In der Erlebniswelt wird aufgezeigt, wie Bestandsimmobilien kostensparend für neue Bedarfe umgestaltet werden können, ohne auf Neubauten angewiesen zu sein.

(bt)