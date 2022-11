Prefa: Neuer Leiter der Anwendungstechnik

Ein echter Experte

Daneben ist Ernst Gregorites als Vorstandsvorsitzender des Österreichischen Fachverbandes für hinterlüftete Fassaden (ÖFHF) bemüht, die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen, um den Vorzügen der vorgehängten hinterlüfteten Fassade (VHF) einen entsprechenden Stellenwert zu garantieren und die Vorteile noch breiter in der Gesellschaft zu etablieren.

Der gelernte Spengler und ausgebildete Hochbauingenieur war auch langjährig in der Internationalen Föderation des Dachdeckerhandwerks (IFD) in den Bereichen Fassade, Steildach und Flachdach aktiv. Außerdem verfügt er über langjährige Erfahrung im Verbands- und Normungswesen auf nationaler und auch internationaler Ebene.

"Mein Ziel bei Prefa ist es, die Organisation sowohl in Österreich als auch in den Länderniederlassungen kontinuierlich auszubauen, die Schnittstellen zu schärfen und die Kommunikation zwischen den Abteilungen und den Länderstützpunkten zu verbessern", gibt der Technikexperte Einblicke in seine Unternehmensvisionen. Ein Hauptaugenmerk wird er auch auf die Entwicklung der technischen Serviceleistungen legen und diese weiter automatisieren und digitalisieren. Außerdem sollen zusätzliche neue Serviceangebote entwickelt werden, um Kund*innen und Partner*innen weiterhin bestens unterstützen zu können.

(bt)