Die Preisanpassungen betreffen alle Produkte des Geschäftsbereichs Wacker Polymers. Grund für die Maßnahme sind steigende Kosten für Rohstoffe und Logistik sowie überproportional gestiegene Energiekosten in der Produktion. Wegen der steigenden Energiekosten erhöhen sich außerdem die bereits existierenden Preiszuschläge für Dispersionspulver. Mit diesen Maßnahmen kann der Geschäftsbereich weiterhin eine hohe Produktqualität, technologische Innovationen, ein Optimum an Service und technischer Unterstützung sowie Investitionen in künftiges Wachstum auf allen wichtigen Märkten sicherstellen.