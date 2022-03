Die Bauwirtschaft ist aktuell mit großen Herausforderungen konfrontiert. Sie hat der Krise auch im zweiten Corona-Jahr getrotzt. "Doch seit dem russischen Angriff auf die Ukraine und den weltweiten Sanktionen gegen Russland ist die Welt eine andere und insbesondere die Baubranche ist davon stark betroffen. Sie ist mit deutlichen Preissteigerungen und Lieferverzögerungen bei vielen Baustoffen konfrontiert", sagt Norbert Hartl, Landesinnungsmeister OÖ.

Bereits jetzt ist ein signifikanter Anstieg der Preise bei dem notwendigen Stahl erkennbar. Diese sind für eine Tonne Stahl binnen eines Tages um die Hälfte nach oben geklettert – von 800 Euro auf 1200 Euro. Laut Wirtschaftsvereinigung Stahl ist die EU mit einem Anteil von 30 Prozent an den Ausfuhren die größte Abnehmerregion für Stahl aus Russland, der Ukraine und Weißrussland. Hinzu kommt der hohe Anteil von Roheisen und diverser weiteren Rohstoffe, die für die Stahllegierung notwendig sind. „Namhafte deutsche und österreichische Industriebetriebe aus den Bereichen Bauhaupt- und Baunebengewerbe wie Hersteller von Flachdachfolien, Kunststoffbahnen, Wärmedämmung, Bitumenbahnen und Ziegelproduzenten kündigten bereits für Anfang April neuerliche Preisanhebungen von 15 bis 20 Prozent an. Deutsche Hersteller haben bereits einen Auftragsannahme-Stopp bis in den Herbst 2022 in die Wege geleitet. Teilweise sind Vormaterialien nicht mehr verfügbar und der massiv hohe Energiepreis macht den Herstellungsprozess unwirtschaftlich.