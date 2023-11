Bis vor kurzem wurde er noch gefeiert. Nun ist er zum Symbol der Krise von Bau- und Immobilienbranche geworden: der Tiroler Investor René Benko. Sein Immobilienkonzern Signa ist in schwere Turbulenzen geraten. Benko selbst musste die Leitung des Konzerns an den deutschen Sanierungsexperten Arndt Gleiwitz abgeben. Wie es genau weiter geht, ist offen. Klar dürfte sein, dass der Signa-Konzern in seiner jetzigen Form nicht weiterbestehen wird. Klar ist laut Medienberichten auch, dass auf diversen Signa-Baustellen in Deutschland die Arbeiten gestoppt wurden.

Aber wie schaut es in Österreich aus? Hier betreibt der Konzern zwei namhafte Großbaustellen in Wien: das "Lamarr“ und das "Vienna Twentytwo“. Auf beiden Baustellen wird weitergearbeitet. Das Lamarr, das nach der österreichischen Hollywood-Schauspielerin Hedy Lamarr benannt ist, befinde sich auf dem Grundstück der ehemaligen Leiner-Filialen auf der Mariahilfer Strasse. Dort entstehen ein Luxus-Hotel und ein Kaufhaus. Die Eröffnung ist für Herbst 2024 geplant. Und daran dürfte sich auch nichts ändern. Die Habau, die mit den Baumeisterarbeiten beauftragt wurde, hat ihre Arbeiten nach eigenen Angaben bereits zu 99 Prozent abgeschlossen. Hubert Wetschnig, CEO der Habau Group, gegenüber der Nachrichtenagentur APA: "Wir sind im besten Einvernehmen mit dem Auftraggeber und haben keinerlei Kenntnis von irgendwelchen Verzögerungen der Baustelle des Hedy Lamarr Kaufhauses.“