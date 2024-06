Die PV-Branche erlebt nach einem großen Boom in den Krisenjahren gerade eine Konsolidierung des Marktes. Die am häufigsten genannten Gründe für die Nichtinvestition sind die niedrigen Strompreise und die dadurch resultierenden niedrigen Einspeisetarife. Dabei müsste das gar nicht sein, schließlich gibt es die großartige Möglichkeit der Marktprämienförderung. In meinen Beratungen erlebe ich im Moment laufend, dass ich dieses neue Instrument erkläre und die Kunden sagen: „Na warum werden dann nicht tausende kWp damit gebaut?“ ,oder „Das ist ja ein Perpetuum Mobile“. Es kommt also oft zu einem „Too good to be true“ Moment. Mein Eindruck ist daher: Die Marktprämie ist schlichtweg nicht bekannt und wird von mir deshalb liebevoll „Hidden Champion“ genannt und ich habe mir deshalb vorgenommen, massiv zur Aufklärung beizutragen, vor allem weil es sehr wahrscheinlich ist, dass es dieses Instrument nur mehr 1–2 Jahre gibt.