Quanex übernimmt Tyman

Tyman ist ein internationaler Anbieter von Beschlägen und Dichtungslösungen für Türen und Fenster sowie Zutrittslösungen für die Bauindustrie. Die Gruppe mit Hauptsitz in London beschäftigt rund 3.600 Mitarbeiter*innen und verfügt weltweit über Niederlassungen in 15 Ländern. Das Markenportfolio wird über drei regionale Geschäftsbereiche in Europa, Großbritannien und Irland sowie Nordamerika vertrieben.

Der Quanex-Konzern ist auf dem europäischen Markt unter anderem mit dem Tochterunternehmen Edgetech Europe, einem Anbieter schaumstoffbasierter, metallfreier Abstandhaltersysteme mit Sitz im nordrheinwestfälischen Heinsberg, präsent. "Mit der Integration des hochwertigen Tyman-Markenportfolios kommen wir unserem strategischen Ziel, einen führenden Lösungsanbieter von Bauprodukten mit einer vielfältigeren geografischen Präsenz, einem breiteren Produktangebot und einem größeren Kundenstamm zu schaffen, einen großen Schritt näher. Auch nach innen werden wir von den erweiterten Engineering-, Design- und Fertigungskapazitäten profitieren", so George Wilson, Chairman, President und Chief Executive Officer von Quanex. Die Übernahme wurde am 1. August abgeschlossen.

(bt)