Kernaufgaben im Fokus

In Zukunft will man sich bei Quester noch stärker auf die Kernaufgabe als Großhändler fokussieren und daher die Themen Verfügbarkeit, Logistik und Service in den Mittelpunkt stellen. Dafür wurde schon zu Beginn des Jahres eine neue Vertriebsstruktur etabliert. Die alte Regionalstruktur des Vertriebs wurde aufgelöst, sodass nun gemeinsam an Projekten und Wünschen von Kund*innen gearbeitet und gleichzeitig die Serviceleistung erhöht werden kann. "Wir stellen aktives Verkaufen wieder in den Mittelpunkt! Das bedeutet, dass der Außendienst an der Front, also bei den Kund*innen, aktiv ist und ein Servicecenter als Backoffice agiert, um so gemeinsam die zeitnahe ­Betreuung sicherzustellen", erklärt Bernsteiner.

Die Strategie beinhaltet auch weitere Investitionen in die eigenen Standorte. Diese sollen alle auf einen modernen und nachhaltigen Stand gebracht. Unter dieser Agenda wurden die beiden Standorte Wien-Süd sowie Langenzersdorf bereits umgebaut bzw. einem Restyling unterzogen. In Groß-Enzersdorf wird derzeit mit Hochdruck an einer neuen Filiale gearbeitet, die voraussichtlich im dritten Quartal 2022 eröffnet wird. Die Kremser Filiale übersiedelt an eine neue Location, wird dort nachhaltig ausgebaut und voraussichtlich Ende März des kommenden Jahres eröffnet