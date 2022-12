Raus aus Öl und Gas: Schwerpunktregion gesucht

Der Wärmesektor hat bekanntlich große Bedeutung für die dringend benötigte Energiewende und für die Erreichung der Klimaziele, denn rund die Hälfte des energetischen Endverbrauchs wird in Österreich für die Wärmeerzeugung benötigt. Mit einem Anteil von über 44 Prozent hat Österreich darüber hinaus noch einen hohen Einsatz fossiler Energieträger im Wärmesektor. Der Klima- und Energiefonds sucht daher ab sofort eine neue Klima- und Energie-Modellregion, die einen substanziellen Schwerpunkt auf Maßnahmen zur Dekarbonisierung des Wärmesektors legt. Die Ausschreibung startet mit einem Budget von einer Million Euro, dotiert aus Mitteln des Klimaschutzministeriums.

Die aktuelle Ausschreibung ist Teil der österreichweit arbeitenden „Klima- und Energie-Modellregionen“, einem bereits seit 2009 laufenden Programm des Fonds. „Diese Regionen sind Vorbild für andere Gemeinden und Regionen und lösen so einen Multiplikatoreffekt aus. Die neue Schwerpunktregion wird ein internationales Vorzeigeprojekt sein und innovative Wege aufzeigen, wie dieser so bedeutende Wärmesektor klimafit werden kann“, so KLIEN-Geschäftsführer Ingmar Höbarth. In der neuen Region sollen nicht nur Öl- und Gasheizungen durch klimafreundliche Alternativen (zum Beispiel hocheffiziente oder klimafreundliche Nah- und Fernwärme, Holzzentralheizungen oder Wärmepumpen) ersetzt werden, sondern auch Abwärme optimal genutzt und der Energieverbrauch insgesamt gesenkt werden (z.B. durch Sanierungen oder Energiemonitoring).

Die nun gesuchte Region zum Thema „Raus aus Öl und Gas“ ist die vierte Schwerpunktregion – in den letzten Jahren wurden zwei Modellregionen für „Tourismus und Klimaschutz“ und eine für „Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft“ initiiert. Die Ausschreibung ist bis 15.2.2023, 12 Uhr, geöffnet.