Rehau kauft Mepa

"Es ist unser erklärtes Ziel, mit einem umfassenden, aufeinander abgestimmten Portfolio sowie einer gemeinsamen Produktstrategie, den nachhaltigen internationalen Ausbau voranzutreiben", so Roger Schönborn, Leiter der Rehau Division Building Solutions. "Gemeinsam wollen wir einer der führenden Anbieter für das gesamte Wassermanagement im Gebäude werden." Die optimale Ergänzung der strategischen Lücken in der jeweiligen Produktrange bringe klare Wachstumschancen. Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazitäten sowie weitere geplante Investitionen in den Bereichen Personal, Marketing und Logistik sollen nachhaltig den Wachstumskurs unterstützen.

Reiner Pauli bleibt weiterhin in seiner aktiven Gesellschafterrolle und wird als Familienvertreter der Mepa – Pauli und Menden GmbHauch zukünftigim operativen Geschäft tätig sein. In seiner Funktion als erster Geschäftsführer wird er direkt an Roger Schönborn berichten.

Die beiden Unternehmen erwarten, dass die Transaktion voraussichtlich zum Ende 2022 abgeschlossen wird, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen und kartellbehördlicher Genehmigungen.