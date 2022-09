Unsicherer Ausblick

Wie die Marktsituation am Ende des laufenden Wirtschaftsjahres aussehen wird, lässt sich derzeit auch bei Ringer schwer abschätzen. Rohstoff- und Energiemarkt seien schlichtweg nicht mehr vorhersehbar, auch die Baubranche ist schwer belastet. "Wir sind gut aufgestellt und investieren auch in diesem Jahr kräftig“, so Peter Rungger. „Was sich derzeit aber bei den Material- und Energiepreisen tut, ist extrem volatil und schwer vorhersehbar. Diese herausfordernden externen Umstände werden leider auch an der Baubranche nicht spurlos vorbeigehen“