Einfache und schwierige Probleme

In welcher Reihenfolge soll ein Industrieroboter Autoteile lackieren? Die Frage ist komplexer als man auf den ersten Blick meinen könnte: "Es gibt hier eine ganze Reihe von Bedingungen, die gleichzeitig erfüllt werden müssen", erläutert Felix Winter. Bestimmte Anzahlen von Autoteilen müssen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in bestimmten Farben lackiert werden. Jeder Farbwechsel kostet Zeit, daher sollten nach Möglichkeit Objekte gleicher Farbe nacheinander lackiert werden. Außerdem darf nicht jede beliebige Farbe auf jede andere Farbe folgen. Will man das alles berücksichtigen und einen möglichst effizienten Ablaufplan für den nächsten Tag erstellen, stößt man als Mensch rasch an seine Grenzen.

Also soll der Computer nach der optimalen Reihenfolge suchen – aber auch das ist schwierig: "Man unterscheidet in der Informatik zwischen sogenannten P- und NP-Problemen", erklärt Felix Winter. P-Probleme sind vergleichsweise einfach zu lösen. In diese Kategorie fällt etwa das Sortieren von Spielkarten. Je mehr Spielkarten man hat, umso länger dauert das Sortieren. Aber die Zahl der nötigen Schritte wächst bloß mit einer bestimmten Potenz der Kartenanzahl – je nach verwendetem Sortieralgorithmus zum Beispiel mit dem Quadrat der Kartenanzahl.

Es gibt aber auch NP-Probleme – und die sind deutlich herausfordernder. Bei einem NP-Problem steigt nämlich die Zahl der nötigen Schritte zumindest exponentiell an. Und dann kommt man schnell in einen Bereich, der auch für die leistungsfähigsten Computer der Welt nicht mehr zu bewältigen ist. "Scheduling-Aufgaben, wie etwa einen Zeitplan für Lackieranlagen zu erstellen, fällt in die Kategorie dieser schwierigen NP-Probleme", sagt Winter. "Die Zahl der möglichen Produktionsreihenfolgen ist in der Praxis oft höher als zehn hoch fünfhundert – verglichen damit ist die Zahl der Atome im beobachtbaren Universum winzig klein."