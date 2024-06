Die deutsche Richard Brink GmbH & Co. KG ist weit über die Grenzen hinaus als Experte für Metallwaren in der Baubranche bekannt. Mit der Beteiligung am Metallverarbeiter Niroblech, der wie Brink in Schloß Holte-Stukenbrock seinen Firmensitz hat, möchte man das Leistungsspektrum in der Metallverarbeitung erweitern.

Die Niroblech GmbH & Co. KG hat sich am ostwestfälischen Standort als Experte für die individuelle Edelstahlverarbeitung etabliert und deckt unter anderem als Lohnfertiger vielfältige Aufträge von Einzelstücken bis hin zu Klein- oder Großserien ab. Das Spektrum umfasst Arbeiten wie Laserschneiden, Abkanten, Schweißen, Schleifen, Befestigungstechniken, Clinchen, Edelstahlstrahlen, Beizen und Lasergravieren bzw. Nadelmarkieren.

"Mit Niroblech heißen wir ein Unternehmen in unseren Reihen willkommen, welches ein enormes Leistungsspektrum in der Edelstahlverarbeitung mitbringt", erklärt Stefan Brink, Geschäftsführer der Firma Richard Brink. "So erweitern wir nicht nur unser eigenes Fertigungsportfolio, sondern schlagen auch produktseitig gemeinsame Wege ein." Zu Beginn handelt es sich dabei zum einen um Glasgeländer in Kombination mit Edelstahl-Pfosten, die individuell für verschiedene Umfänge sowie Einbausituationen geplant und angefertigt werden. Zudem wird die Firma Richard Brink künftig Vordächer mit Aluminium-Rahmen und Scheiben aus Verbundsicherheitsglas für Eingangsbereiche anbieten.

(bt)