In ihrer mehr als 45-jährigen Firmengeschichte entwickelte sich die Firma Richard Brink vom Bauschlosserei-Betrieb in der heimischen Garage zum mittelständischen Familienunternehmen in zweiter Generation. Heute hat sich der Hersteller als Experte für die Metallwarenfabrikation fest am Markt etabliert. Die auf rund 150 Mitarbeitende angewachsene Belegschaft verantwortet von der Produktentwicklung und Konstruktion über die Fertigung bis hin zur Beratung und dem Vertrieb der mittlerweile rund 3.500 Produkte all ihre Prozesse inhouse. Neben dem heimischen Markt nimmt die Richard Brink GmbH & Co. KG seit einigen Jahren auch vermehrt internationale Märkte in den Fokus.