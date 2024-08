Gutes Gespür

Lugner, 1932 in Wien geboren, hat die urbane Landschaft Wiens nachhaltig geprägt. Der extrovertierte Bauunternehmer gründete die Richard Lugner Group, die für den Bau zahlreicher wichtiger Projekte in Wien und anderen Teilen Österreichs verantwortlich war. Zu seinen bekanntesten Projekten gehören das Einkaufszentrum Lugner City und das Austria Trend Eventhotel Pyramide in Vösendorf. Seine unternehmerische Vision und sein Gespür für innovative Geschäftsideen haben die österreichische Bauwirtschaft maßgeblich beeinflusst. Lugner wird als ein Mann in Erinnerung bleiben, der durch seine Arbeit und seinen Einfluss einen bleibenden Eindruck in der österreichischen Architektur und Stadtentwicklung hinterlassen hat.