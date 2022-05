Arbeitsunfälle deutlich reduziert

"Alle Mitarbeiter und Personen, die für Rohrdorfer in unseren Werken und auf Baustellen tätig sind, sollen am Abend wieder gesund zu ihrer Familie zurückkehren." Das ist seit jeher eines der wichtigsten Ziele von Rohrdorfer. Um diese langjährige Unternehmens-Philosophie in die neue Arbeitswelt zu integrieren, entwickelte Rohrdorfer das Projekt "Vision Zero mit e-Learning". Seit mehr als zehn Jahren unterweist das Unternehmen nicht nur die eigenen Mitarbeiter*innen, sondern auch Besucher*innen, Subunternehmer*innen und die firmenfremden Fahrer*innen. Dank Vision Zero mit e-Learning konnten die Arbeitsunfälle pro einer Million Arbeitsstunden in den letzten vier Jahren von zwölf auf zwei reduziert werden.