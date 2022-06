"Wir freuen uns aufs Arbeiten am neuen Standort!", schildert der erste Rosensteiner-Mitarbeiter und heutige Abteilungsleiter der Fertigung, Franz Millauer. "Seit 40 Jahren streben wir bei Rosensteiner nach möglichst perfekten Lösungen für unsere Kunden, ständige Weiterentwicklung und neue Ideen sind bei uns Firmenphilosophie. Und das sieht man auch im neuen Firmengebäude!" Andreas Rosensteiner als Inhaber in zweiter Generation schraubt die Ansprüche weiter nach oben. "Hier haben wir nun wieder auf Jahre Spielraum für weitere Entwicklung und Expansion!", freut auch er sich und hat mit Weitblick gleich Reserven am neuen Grundstück geschaffen. "Wir werden in Kürze einen Webshop für Zubehör, Ersatzteile und Klauenpflegewerkzeug in Betrieb nehmen. Dazu kommt eine neue Produktrange, die ausschließlich über diesen Shop vertrieben wird." (uw)

Mehr dazu auf: rosensteiner.at.