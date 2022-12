Der deutsche Spezialist für Fenster- und Türtechnologie Roto Frank hat bereits Tochterunternehmen in Nord- und Südamerika und wächst nun weiter durch die Übernahme der Ultrafab Inc. in Farmington/NY. Zum Jahreswechsel gehen 100 Prozent der Firmenanteile des in den USA und Kanada tätigen Herstellers von Fenster- und Türdichtungen auf die Roto Frank Fenster- und Türtechnologie über. Ultrafab beschäftigt an drei Produktionsstandorten in den USA rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das Familienunternehmen Ultrafab hat sich in der Verarbeitung thermoplastischer Kunststoffe in Nordamerika etabliert. Zum Produktportfolio gehören neben Bürstendichtungen und extrudierten Dichtungsprofilen für Bauelemente auch einige Spezialprodukte für Anwendungen außerhalb der Baubranche. Enorme Fertigungstiefe sowie Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung von Produktionsanlagen für Dichtungen machen Ultrafab zu einem leistungsstarken Partner.

"Strategische Übernahmen bleiben ein wichtiges Instrument zur Absicherung der Zukunftsfähigkeit von Roto", sagt Dr. Eckhard Keill, Alleinvorstand der Roto Frank Holding AG. Interessiert sei man international vor allem an Unternehmen, die wie Ultrafab im Markt für Bauelemente und deren Komponenten tätig sind. [gr]