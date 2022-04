Im Rahmen der kontinuierlichen Strategie zur Optimierung des Portfolios der Saint-Gobain Gruppe wurde mit 31. März 2022 die deutsche GK Glaskontor Erfurt GmbH an die Caleoglas Gruppe veräußert. Zum selben Zeitpunkt hat die deutsche GK Glaskontor Nordhessen GmbH ihren Betrieb an die Glinicke Gruppe verkauft.

Das Glaskontor Erfurt, bisher Mitglied der Saint-Gobain Glassolutions, wird dem Unternehmen als Partner der Netzwerke ClimaplusSecurit und "Glas nach Maß" erhalten bleiben. Auch die Lieferbeziehung mit Saint-Gobain wird fortgeführt. Der moderne Fertigungsbetrieb mit 60 Beschäftigten wird neues Mitglied der caleoglas Holding GmbH mit Sitz in Potsdam.

Bereits im März 2020 gingen sieben glasverarbeitende Betriebe aus dem Netzwerk der Glassolutions in Deutschland an die heutige Caleoglas. Der Standort Erfurt (Bild) ist seit mehr als 30 Jahren am Markt und und liefert individuelle Glaslösungen. Der Betrieb verfügt auch über eine eigene Isolierglasproduktion.

Die Aktivität des Glaskontors Nordhessen in Baunatal mit 15 Beschäftigten, die bisher ebenfalls Teil des Glassolutions-Netzwerks war, wurde an die Glinicke Gruppe mit Sitz in Kassel veräußert.

