Thermische Sanierung im Detail

Mit dem Sanierungsscheck für Private werden thermische Einzelbaumaßnahmen im Ein-/Zweifamilienhaus oder Reihenhaus gefördert. Dies betrifft zum Beispiel die Dämmung von Außenwänden, der obersten Geschoßdecke, den Austausch von Fenstern oder Außentüren.

Neben der "umfassenden thermischen Sanierung (klimaaktiv oder guter Standard)" gibt es Förderangebote für eine Teilsanierung, bei der der Heizwärmebedarf um mindestens 40 Prozent reduziert werden muss.

Die maximale Förderung für die thermische Sanierung ist nach dem Grad des reduzierten Heizwärmebedarfs gestaffelt und beträgt maximal 14.000 Euro. Bei Verwendung von Dämmmaterial aus nachwachsenden Rohstoffen kann darüber hinaus ein Zuschlag gewährt werden. Maximal 50 % der gesamten förderungsfähigen Kosten werden gefördert.

Mit der Erhöhung der Fördersumme nähert man sich nun langsam den 20.000 Euro an, die von den Baupakt-Partnern (GBH, FV Steine+Keramik, BI Bau und Global 2000) im Herbst gefordert wurden, um die Sanierungsquote signifikant zu steigern.

So geht's: Um Förderungen für thermische Sanierungsmaßnahmen in den kommenden zwei Jahren zu erhalten, ist die Registrierung unter www.umweltfoerderung.at notwendig. Registrierungen können ab 03.01.2023 so lange durchgeführt werden wie Budgetmittel zur Verfügung stehen, längstens jedoch bis 31.12.2024. Die Antragstellung muss innerhalb von 12 Monaten nach der Registrierung durchgeführt werden.