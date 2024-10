Sedak investiert in neue Isolierglas-Anlage

"Die Nachfrage nach 'sedak tempered+' ist enorm. Das anisotropiefreie Glas hat sich schnell am Markt etabliert. Die ersten Projekte in 'tempered+‘-Qualität werden gerade installiert", berichtet Kevin Berni, Vertriebsleiter bei Glasveredler Sedak, erfreut. "Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, bieten wir daher zukünftig auch Formate an, die für Sedak bisher eher untypisch waren. Unser Ziel ist es, diese Premiumqualität einem breiteren Markt zugänglich zu machen", so Kevin Berni. Die neue Isolierglasanlage soll die nötige Flexibilität und Produktivität bieten, um auch großvolumige Anfragen mit regulären Scheibengrößen bedienen zu können. Die Anlage ist unter anderem auch mit einer Wende- und Kippstation ausgestattet, was das Einbringen von Toggle-Systemen erleichtert.