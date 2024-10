SHK Branche leidet unter schwächelndem Bau

Personalbedarf stabil – Nachfrage nach Fachkräften bleibt bestehen

Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage planen 43 Prozent der Betriebe, den Personalbestand im vierten Quartal 2024 zu erhöhen, was auf einen kontinuierlichen Bedarf an Fachkräften in der SHK-Branche hinweist. Der Personalbedarf für das letzte Quartal liegt mit einem geplanten Plus von 4,7 Prozent deutlich über dem Vorjahr (3,8 Prozent). Dies spiegelt die anhaltende Nachfrage nach Fachkräften, insbesondere in spezialisierten Bereichen wie der Gebäudetechnik, wider​.

Die Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker gehören zu den investitionsgüternahen Branchen, die besonders unter der Baukrise leiden. Obwohl sich die Stimmung im dritten Quartal etwas verbessert hat, bleibt die Lage angespannt. Der Auftragsbestand ist weiter gesunken, und die Aussichten für das vierte Quartal sind gemischt. Um die Branche nachhaltig zu stabilisieren, fordert die WKÖ verstärkte Investitionsanreize und eine Entlastung von bürokratischen Hürden, wie sie in der Pressekonferenz betont wurden. Die anhaltende Nachfrage nach Fachkräften ist jedoch ein positiver Indikator dafür, dass die Branche gut auf zukünftige Erholungen vorbereitet ist.