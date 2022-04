Sicher dank Brandschutzkonzept

Hoyer-Weber: Der Brand von Notre-Dame war ein Großereignis, das die ganze Branche beschäftigt hat. Das Feuer ist, so vermute ich, durch die Dacharbeiten während der Renovierung ausgelöst worden. Das ist ein grundlegendes Problem: Auf einer Baustelle sind viele Vorsorge-Brandschutzmaßnahmen eingeschränkt oder ganz außer Betrieb. So werden Brandmelder abgestellt, wenn geschweißt wird, Verpackungsmaterial sammelt sich an und kann zu einem Brand führen, etc.

Hoyer-Weber: Wir erstellen auch Brandschutz-Konzepte für Baustellen, um auch mit eingeschränkten Maßnahmen ausreichend vorbereitet zu sein. Hier muss man zu anderen Konzepten greifen. Z. B.: Man setzt Personen als Brandwache ein, es gibt spezielle, an die Situation angepasste Meldeanlagen und ausreichend Feuerlöscher in den Bereichen, wo geschweißt und gelötet wird. Ein Brand entsteht oft erst abends, wenn die Baustelle schon geschlossen ist, also ist es wichtig, Kontrollgänge durchzuführen, dann kann man Gefahren schon frühzeitig erkennen und Großereignisse verhindern. Meist ist ein solcher Baustellenbrand eine Verkettung von vielen einzelnen Umständen, vorbeugende Maßnahmen können meistens die Auswirkungen stark reduzieren, allerdings gibt es natürlich keine hundertprozentige Sicherheit.

Brandgefahren entstehen einerseits dort, wo geschnitten, geschweißt, lackiert oder prinzipiell mit hohen Temperaturen gearbeitet wird. Andererseits auch im Lagerbereich, denn hier befinden sich Produkte mit hohen Brandlasten. Wir überprüfen die Betriebe immer vor Ort und untersuchen die jeweiligen Brandmöglichkeiten genau. Für jeden Beteiligten bei einer Risikoanalyse gibt es andere Interessen. Wir machen Brandschutzvorsorge-Konzepte, die alle diese Interessen abdecken. So verlangen die Behörden im Brandfall Personen und Nachbarschaftsschutz, die Versicherung kümmert sich vorrangig um den Sachwertschutz und der Bauherr will natürlich auch Schutz für seine Maschinen und sein Gebäude, um zu verhindern, dass existenzbedrohende Ausfälle entstehen. Er will das Risiko minimieren und selbst im Falle eines Brandes weiterproduzieren können – was auch möglich ist, wenn das Konzept entsprechende unterteilte Brandabschnitte vorsieht.

Was zeichnet Brandschutzplanung in Betrieben aus, in denen Automatisierung das A und O ist und wo es um die ständige Optimierung des Fertigungsprozesses geht?