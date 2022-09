"Siphoniker" aus Himberg wachsen weiter

Einbauteile, die in die Fußbodenkonstruktion verbaut werden, erfordern einen Schallschutznachweis, in dem die Mindestanforderungen an den Schallschutz nachgewiesen werden müssen. Dieser Nachweis ist bereits in der Planungsphase oftmals Bedingung für die Produktauswahl.

HL hat aus diesem Grund das renommierte Fraunhofer Prüfinstitut damit beauftragt, den Duschtassenablauf HL570 sowie die Duschabläufe der Serie HL540 und HL541 auf Geräuschverhalten zu testen. Das Ergebnis dieser Prüfungen ergab, dass bei allen Testungen nicht nur die erforderlichen, sondern auch die erhöhten Anforderungen an den Schallschutz gemäß DIN 4109 und ÖNORM B 8115-2 erfüllt wurden.