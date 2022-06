Später bestellen und dennoch früher erhalten

Mit 1. Juni ist das Frauenthal Logistikzentrum in Wels in Vollbetrieb gegangen. Damit starten auch neue, längere Bestellannahmezeiten: Ab sofort kann von Montag bis Freitag bis 18:30 Uhr online bestellt werden, um die Lieferung am nächsten Werktag zu erhalten - und dies österreichweit.

In diesem Hauptlager in Wels sind mehr als 50.000 Artikel aus allen Sortimentsbereichen sofort abrufbar. SHT, ÖAG, Kontinentale und Elektromaterial.at-Kund*innen sind ab sofort noch flexibler, da Bestellungen auch außerhalb der gewohnten Geschäftszeiten getätigt, bearbeitet und für den Versand vorbereitet werden können.