Derzeit hört man regelmäßig, nachhaltiges Bauen müsse nicht teurer sein. Deckt sich das mit Ihrer Erfahrung?

Graf: Jein. Gute Planung kann durchaus Mehr­kosten abfedern, aber jede neue Technologie benötigt ­Investitionen. Gerade am Anfang fehlen noch die Skalierungseffekte, die die neuen Bauprodukte ­später auch wieder billiger machen. Das ist eine einfache betriebswirtschaftliche Rechnung. Ich bin auch ein Gegner davon, sich immer die Rosinen herauszu­picken und so zu tun, als könnte man alles ohne Mehrkosten umsetzen. Wenn es so einfach wäre, ­wären wir schon längst einige Schritte weiter. Die steigenden Kosten – und auch wenn sie nur temporär sind – müssen eingeplant werden. Derzeit tragen die Mehrkosten großteils die Unternehmen. Diese Last muss verteilt werden – auf die Wirtschaft, auf die ­Politik und auch auf die Kunden. Ich sehe aber auch bei Auftraggebern immer mehr die Bereitschaft dazu, Geld in die Hand zu nehmen.