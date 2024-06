Mit insgesamt 420 Mitarbeiter*innen an drei Standorten hat die Steinbacher Dämmstoff-Gruppe im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von ca. 97 Mio. Euro erwirtschaftet. Das Ergebnis ist ein Rückgang im Vergleich zum Jahr davor, aber auch der Tiroler Dämmstoff-Hersteller kann sich von der allgemeinen Markt- und Branchensituation nicht entkoppeln. Geschäftsführerin Ute Steinbacher betont: "Wir glauben an unsere Produkte und die Marktentwicklung. Gerade in herausfordernden Zeiten bleiben wir unserem Investitionskurs treu und stellen die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. So haben wir für die Modernisierung unserer EPS-Produktion in neue Anlagen investiert." Ebenfalls mit positivem Blick resümiert Geschäftsführer Roland Hebbel: "Wir haben die Zeit genutzt, um für die Bauentwicklungen im Wohnbau am neuesten Stand zu sein. Der gemeinnützige Wohnbau stagnierte in den letzten Jahren. Wir gehen aber aktuell davon aus, dass sich dieser Bereich in nächster Zeit wieder erholen wird."