Auf einer Fläche von rund 55.000 Quadratmetern werden in der Meiereistraße neben Büro- und Konferenzflächen ein Lifestyle-Hotel mit circa 300 Zimmern und eine Rooftop-Bar mit Rundum-Blick auf Wien entstehen.

Der Ankauf des „Weitblick“ vom Wiener Immobilienunternehmen Value One bedeutet für SRE eine weitere spannende Möglichkeit, das Wiener Stadtbild aktiv mitzugestalten. Auch bei Value One freut man sich darüber, mit SRE einen finanz- und handlungsstarken Partner im Stadterweiterungsgebiet Viertel Zwei an seiner Seite zu haben.

„Der Weitblick steht für visionäres Denken, innovative Konzepte und nachhaltige Entwicklung. Wir freuen uns, dass dieses einzigartige Projekt mit Strabag Real Estate einen erfahrenen und ebenso zukunftsorientierten Partner und Käufer findet, der die Vision weiterträgt,“ erklärt Andreas Köttl, Geschäftsführer der Verkäufergesellschaft Viertel Zwei Krieau.