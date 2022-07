Grundsätzlich bereit zur Digitalisierung

Allgemein ist sich die Mehrheit der Befragten einig, dass durch die Digitalisierung die Produktivität in der ausführenden Bauwirtschaft steigt und dass hier das Thema Building Information Modeling neben anderen Top-Themen wie Nachhaltigkeit, Personal und Lean Management eine sogar teilweise hohe Bedeutung haben. 28 Prozent der Befragten gaben in einem groben "Trend­radar" an, dass sie bereits Digitalisierungsschritte umgesetzt haben, 35 Prozent sehen Chancen und nur zehn Prozent Risiken in der Digitalisierung. Vor allem beim Thema BIM ließen sich aber noch viele Unsicherheiten in Bezug auf die Herangehensweise erkennen. Als wesentliche Faktoren in der Digitalisierung gelten die IT-Infrastruktur und deren Nutzung, auch diese Bereiche wurde genauer erhoben. So stehen die ­Themen Datensicherung, Datenmanagement, Schnittstellen und Workflow von Daten und Dokumenten in den Unternehmen – abhängig von der Unternehmensgröße – zunehmend im Mittelpunkt, auch weil diese sich in Zukunft kostenmäßig stärker ­niederschlagen werden.

Bei geplanten Investitionen stechen vor allem der Ankauf von Software zur Baustellendokumentation, aber auch allgemein zum Erwerb von Hard- und Software hervor, mit dem vorrangigen Ziel, die Prozesse in der Verwaltung zu beschleunigen.