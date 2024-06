Die europäische Glas- und Fensterindustrie sieht sich mit Herausforderungen wie steigenden Materialkosten konfrontiert, zugleich aber auch mit Chancen durch die zunehmende Nachfrage nach energieeffizienten, nachhaltigen und ästhetisch ansprechenden Produkten. Swisspacer reagiert auf diese Dynamik mit einer strategischen Neubesetzung, die den Einsatz für Innovation und Kundennähe unterstreicht.

Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Glas-, Fenster- und Türenindustrie in Europa und Nordamerika, davon neun bei Swisspacer, übernimmt Elmar Rastner nun die neue Position beim Schweizer Premiumhersteller von Warme Kante Abstandhaltern. "Ich freue mich sehr darauf, das Wachstum von Swisspacer und unsere Vernetzung in Europa weiter voranzutreiben. Durch meine Rolle eröffnet sich eine spannende Gelegenheit, Kundenbeziehungen neu zu knüpfen, zu vertiefen und durch konkret auf Kundenanforderungen zugeschnittene Lösungen unseren Marktanteil weiter auszubauen. So möchte ich gemeinsam mit unseren Kunden greifbare Mehrwerte entwickeln", erklärt der gebürtige Südtiroler.

(bt)