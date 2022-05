Sarah Köring übernahm die Stelle beim Spezialisten für Warme-Kante-Abstandhalter am 1. April von Rutger van Eijk, der eine neue Herausforderung angenommen hat. Zuletzt war Sarah Köring als Sales Director North-America & Australia-Pacific bei der Heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG sowie als Vizepräsidentin der Heroal USA Inc. tätig. Dort baute sie die amerikanische Dependance des Anbieters für Aluminium-Profilsysteme für Rollläden, Sonnenschutz, Rolltore, Fenster, Türen und Fassaden mit auf.

Nach ihrem Bachelor Abschluss in International Business an der FHDW Paderborn, schloss Sarah Köring ihren Master of Business Administration (Strategic Management) durch ein Studium in der Schweiz an. In ihrer Abschlussarbeit untersuchte sie die Möglichkeiten, die der Einsatz künstlicher Intelligenz im B2B-Vertrieb bietet.

"Sie bereichert Swisspacer durch ihre internationale Erfahrung und Branchenkenntnis. Auf verschiedenen Positionen hat sie Erfahrungen in den Bereichen Vertrieb, Produktmarketing und Business Development gesammelt", so Swisspacer. Sarah Köring freut sich auf ihre neuen Aufgaben: "Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei Swisspacer und darauf, meine bisherigen Erfahrungen einbringen zu können, die gesteckten Selling-Ziele zu erreichen und neue Potenziale zu heben", erklärt sie.

(bt)