Weiteres Wachstum geplant

Die Swisspearl Group ist im alleinigen Besitz der Unternehmerfamilie Bernhard Alpstaeg. Diese hält unter anderem die Mehrheit an der Swisspor, Produzentin und Vertreiberin von Dämmstoffen, Gebäudehüllen und Systemen und weiteren Unternehmen in der Schweiz. Swisspearl Group CEO Harry Bosshardt legt besonderen Wert auf lokale Eigenständigkeit: "Einer der großen Vorteile der Swisspearl Group war und ist es, dass sie internationale Niederlassungen weiterhin ihre Stärken selbstbewusst und selbstbestimmend ausspielen lässt. Daran werden wir nichts ändern, der Hauptsitz bleibt in Niederurnen", sagt Harry Bosshardt. "Mit der Cembrit erhalten wir Zuwachs, der uns beflügeln wird. Sie ergänzt die bisherige Marktpräsenz der Swisspearl Group perfekt. Nach dieser Übernahme sind wir bereit für weiteres Wachstum – dies auch in geografischen Bereichen, in denen wir bislang nicht so stark in Erscheinung getreten sind."

(bt)