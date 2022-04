Die Synthesa-Gruppe hat es sich zum Ziel gesetzt, den Anteil an Neukunststoff in den Gebinden auf ein Minimum zu reduzieren und auf Gebinde aus Recyclingkunststoff umzustellen. "Pro Gebinde sparen wir damit 0,49 Kilogramm CO 2 , das bedeutet 50 Prozent weniger CO 2 gegenüber herkömmlichen Gebinden", so Bernhard Buchberger, Marketing Manager der Synthesa-Gruppe. "Heuer möchten wir bereits 250.000 Recycling-Gebinde abfüllen, was einer Reduktion von 122 Tonnen CO 2 entspricht und dabei 95 Tonnen Kunststoffabfälle wiederverwertet werden. Dies sorgt für weniger Müll, reduziert den Ressourceneinsatz von Erdöl und schont das Klima."