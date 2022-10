Vielfältiges Programm

Neben Vorträgen zu den Themen Werkstoffentwicklung und Materialcharakterisierung, Prozessentwicklung und Zukunftstechnologien für die Metallindustrie diskutierten Experten aus der Leichtmetallbranche über die Perspektiven und Herausforderungen der metallverarbeitenden Industrie und gewährten den Besucher*innen auf diese Weise interessante Einblicke in die Branche. In einer begleitenden Industrieausstellung präsentierten namhafte Unternehmen aus Industrie, Forschung und Prüftechnik die neuesten Trends und Technologien aus ihren Bereichen. Ferner gaben Jungwissenschaftler*innen in einer Posterausstellung einen Einblick in aktuelle Forschungsergebnisse. Dieser „Marktplatz“ für Industrie und Wissenschaft sowie der traditionelle Abendempfang der Leichtmetalltage boten beste Gelegenheiten zum Networking und zur Vertiefung von Geschäftsbeziehungen. [yr]