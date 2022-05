Die Kollektion umfasst sieben Produkte, einschließlich der ersten drei CO 2 -negativen Teppichfliesen von Interface. Das Design fängt die japanische Ästhetik von Minimalismus und Restauration ein. Die CO 2 -negativen Produkte kombinieren die CQuestBioX Rückenkonstruktion mit speziellen Garnen und Tufting-Verfahren, so dass eine Teppichfliese entsteht, die mehr CO 2 speichert, als sie von der Rohstoffgewinnung bis zum Verlassen des Werkstors emittiert: Der CO 2 -Fußabdruck liegt damit bei Minus 0,26 Kilogramm CO 2 pro Quadratmeter (cradle-to-gate). Mit den CO 2 -negativen Produkten können graue Emissionen in Bauprojekten reduziert werden. Alle Produkte des Herstellers sind im Rahmen des Programms Carbon Neutral Floors über ihren gesamten Lebenszyklus CO 2 -neutral. (dd)